"Mina olen põline kohtlajärvelane, vahepeal viis elu Narva. Nüüd mõtlesime abikaasaga, et väiksemas ja eestimeelsemas kogukonnas meeldiks rohkem elada. Lastel on siin eriti hea ja turvaline. Meile meeldib, kui on rahu ja palju metsa. Merest ei hakka üldse rääkima, see on Vokas lisaboonuseks," rääkis Elina Lehtlaan-Mihhailov.