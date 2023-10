Tauno Võhmar: ministeeriumid ei lase Alutaguse vallas ettevõtlust arendada

Võhmar rääkis eelmisel reedel Eesti Energia keskkonnapäeval, et samal ajal, kui vald kaotab lähiaastatel põlevkivi kaevandamise vähenemise tõttu tugevasti oma tulusid, on piiratud ka võimalused ettevõtluse arendamiseks. "Meile öeldakse, et õiglase ülemineku fond justkui kompenseerib kõik kaotatu. Ja et meile tuleb hästi palju loodusturiste. Tegelikult on majandustegevus meie vallas, mille territoorium moodustab poole Ida-Virumaast, tugevasti pärsitud," sõnas ta.