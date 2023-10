Narva pensionär langes libapolitseiniku võrku

Politsei poole pöördus Narvas elav eakas mees, kellele helistas end politseiametnikuna esitlenud naine ja väitis, et mehe nimel tahab keegi pangalaenu võtta. Selleks, et seda takistada, pidi mees sisestama oma arvutisse internetipanga paroolid, mida ta ka tegi. Kelmusega tekitatud kahju on 8600 eurot.