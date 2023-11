See hoone on plaanis lähiajal hotelliks ümber ehitada.

Kohtla-Järve Alexi hotelli omanik OÜ Baltiska Viru ostis üle kahe aasta tagasi ära Järveküla tee 69 tühjalt seisva hoone, et sisustada sinna külaliste majutamiseks lisaruumid. Detailplaneering on läbinud kõik kooskõlastused, linnavolikogu on selle heaks kiitnud ning remonditööd võivad lahti minna juba tuleva aasta alguses.