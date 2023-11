Jõhvi kesklinna ristmikule ülekäiguradade kõrvale ilmus jalakäijaid varjav kohviautomaat

Jõhvi vallavalitsuse liige, Ida-Viru omavalitsuste liidu tervise ja turvalisuse spetsialist Sergei Andrejev ütles, et ehmatas reede hommikul end kaameks, kui kohviautomaati sellises kohas nägi. Ta ironiseeris, et see on juba peaaegu sama kui panna automaat otse ülekäigurajale.

Andrejevi sõnul on tegelikult aga asi naljast kaugel, sest see on tiheda liiklusega ristmik ja Veski tänava poolt ülesmäge liikudes on jalakäijaid niigi keeruline märgata, kuna tee äärde on pargitud enamasti autod. Samast kohast tuiskavad aeg-ajalt üle ka jalgratturid.