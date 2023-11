Narvas oli esimest korda kohtupingis Venemaa-vastaste sanktsioonide rikkuja

Lev püüdis mullu 11. mail läbi Narva maanteepiiripunkti toimetada üle piiri 4100 eurot sularaha. Maksu- ja tolliamet teavitas teda toona suuliselt, et eurode eksport Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni on Euroopa Liidu Nõukogu määruse alusel kehtestatud sanktsioonide tõttu keelatud, ning suunas ta tagasi Eestisse.

Eelmise aasta 13. juunil püüdis Lev taas ületada Narva maanteepiiripunkti, olles prokuratuuri sõnul teadlik, et eurodes nomineeritud pangatähtede eksport Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni on keelatud. Mees ei soovinud sel korral piiriületusel tollile sularaha deklareerida ja vastas, et tal on sularaha kaasas lubatud piires.