Viimasel 15 aastal on lasteaialaste arv vallas kõikunud vahemikus 150-200 last. Sel õppeaastal käib 11 rühmas kokku 172 last. Kõige rohkem (69) on lapsi Mäetaguse lasteaias, Iisakus on neid 52 (+12 Tudulinna majas), Illukal 39. Vabu kohti on igas lasteaias, kõige rohkem (8) Mäetagusel.