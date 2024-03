Regionaalminister valis välja kuus Ida-Viru omavalitsuste projekti, mis saavad taotleda raha 15 miljoni eurosest "potist"

Kallas märkis, et sõelale jäid projektid, mis aitavad omavalitsustel paremini kohaneda Eesti kliimaeesmärkide saavutamisest tingitud mõjudega ja muudavad avalikku taristut energiatõhusamaks ning hoiavad kokku hoonete haldamisega seotud püsikulusid. "Näiteks Narva-Jõesuu linnavalitsus plaanib toetuse eest ehitada amortiseerunud hoone asemele uue A-energiatõhususe klassiga nelja rühmaga lasteaiamaja. Uus hoone on energiatõhus, hea ligipääsetavusega nii lastele kui vanematele ja võimaldab nüüdisaegse ruumiprogrammiga rakendada uudseid õppemeetodeid," nimetas regionaalminister. "Teise näitena kavandab Toila vald Voka alevikku nüüdisaegset kogukonnakeskust. Vana ja ebamõistlikult suure pinnaga hoone lammutatakse ning selle asemele plaanitakse ehitada uus kogukonnamaja, kus on raamatukoguruumid, saal ürituste läbiviimiseks ja toad seltsidele."