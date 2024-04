Suri Purtses elanud Eesti tuntud skulptor Lembit Palm

Lembit Palmi vabaskulptuurid peegeldavad erinevaid trende eesti skulptuuris uuenduslikest ja väga kreatiivsetest aastakümnetest. Ta astus loomingulisse ellu ajal, mil siinses kunstis algas pronksskulptuuri võidukäik. Hea portretistina olidki esimesed avalikusesse jõudnud teosed väärismaterjali viidud portreeskulptuurid, näiteks Artur Kapi karakterportree (1978, pronks) heliloojate Kappide muuseumis ja hoopis erinev kammerliku lähedustundega loodud „Abikaasa portree“ (1978, pronks) Eesti Kunstimuuseumis. 1970. aastaid iseloomustavad ka erinevates materjalides teostatud abstraheeritud ja stiliseeritud figuurid, nagu „Pruut“ (1975, puu) või „Hüpe“ (1976, plast) Tartu Kunstimuuseumi kogus ja „Istuv skulptuur“ (1974, tina) Eesti Kunstimuuseumi skulptuurikogus. Oma vabaloomingus on Lembit Palm loonud ka mõningaid poolabstraktseid suure üldistusega marmorskulptuure, nagu Tartus 2006. aastal toimunud Carrara marmori sümpoosionil loodud „Naine tuules“. 1980. aastatel on valminud dünaamilises liikumisillusioonis figuure, nagu „Tõkked“ ja „Barjäär“ Tartu Spordimuuseumis, aga ka monumentaalse taotlusega teoseid, nagu „Sahad“ (1980, pronks) või „Ristpaelsaadetid“ (1989, graniit) Eesti Kunstimuuseumis.

Lembit Palmi monumentaallooming jaguneb mitmele aastakümnele. 1976. aastal valmis II Maailmasõjas hukkunute ühishaua dolomiidist tähis Kuressaare lossihoovis. See monument küll likvideeriti muutunud ühiskondlikes oludes 1990. aastal. 1995. aastal taastati Rakveres algselt 1935. aastal rajatud Palermo metsa massimõrva mälestusmärk (skulptor August Vomm). Lembit Palm on taastatud dolomiitarhitektoonil paikneva pronksist bareljeefi autor. 1992. aastal taastati punavõimude poolt hävitatud Amandus Adamsoni Rakvere Vabadussõja mälestusmärk (Lembit Palm, arhitekt Kuno Raude). Tallinna Tehnikaülikooli energeetikahoone ees asub Lembit Palmi skulptuur „Põlev kivi“ (2002, põlevkivi, metall). Skulptor Amandus Adamsoni loominguga tekkis lähedane suhe ka Väike-Maarja keskväljakule skulptuuri luues. 2018. aasta kevadel suure pidulikkusega avatud Georg Lurichi 2,5 m kõrgune pronksskulptuur graniidist maakeral on loodud Adamsoni 1903. valminud Lurichi skulptuuri „Tšempion“ eeskujul. Lembit Palmi on nimetatud Virumaal Purtse skulptoriks. Sealne maakodu on andnud tõepoolest võimalusi modelleerida monumentaalseid teoseid. Veel 2022. aastal valmis siin elusuurune realistlik „Kaevuri“ figuur, mis valati pronksi ning seisab nüüd teraspuuriga õlal Kiviõli linna keskväljakul. Skulptuur püstitati Kiviõli Keemiatööstuse ja Kiviõli linna 100. juubeliaasta mälestuseks.