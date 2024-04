Uueks regionaalministriks saav Piret Hartman on lubanud võidelda Ida-Virumaale osaks saava ebaõiglusega

Eelmisel aastal enne riigikogu valimisi Põhjarannikule antud intervjuus rääkis Hartman, et põlevkivi toob riigile väga palju tulu, aga välja tuleb tuua ka aastaid kestnud ebaõiglus. "Ida-Virumaa on sellest tulust tegelikult väga vähe tagasi saanud," sõnas ta, märkides, et jutt käib keskkonnatasudest.