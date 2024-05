Laupäeva õhtul sai politsei teate, et Toila alevikus Oru pargis sõidab ringi sõiduauto. Kui politseinikud Toila poole sõitsid, kihutas neile Kõrve-Toila teel vastu Audi kiirusega ligemale 200 km/h. Sõidukijuht ei reageerinud politsei peatumismärguandele ja sõitis eest ära. Audi juht peatas sõiduki lõpuks Kõrve-Toila tee ja Tallinn-Narva maantee ristmikul vastassuunavööndis.

Sõiduki juurest põgenenud juhti politsei samal õhtul ei leidnud. Järgmisel hommikul ilmus Audi roolis olnud 19aastane noormees ise jaoskonda. Ta kahetses oma tegu ning selgitas, et pani jooksu karistuse hirmus.

Politsei märkis, et ülisuurel kiirusel kihutanud noormees pani väga suurde ohtu endaga autos viibinud neli alaealist ja kõik teised kaasliiklejad. "Seekord jäid inimesed imekombel terveks, kuid see kihutamine oleks võinud lõppeda ka traagiliste tagajärgedega. Loodetavasti karistus mõjub algajale autojuhile ning pärast oma tegude eest vastutamist on ta tulevikus eeskujulik liikleja," edastas Ida prefektuur ühismeedias.