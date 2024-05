Riik jagab Ida-Viru suurüritusteks taas raha

Korduvalt on suurürituste toetust saanud Narva ooperipäevad, mis tänavu toimuvad Julia Savitskaja eestvedamisel kaheksandat korda. Festivali ürituste kava saab avalikuks reedel. Juba on teada, et omaproduktsioonina esietendub uus eestikeelne ooper "Raasulapsuke", kus muu hulgas lauldakse ka setu keeles. Pildil on ooperitelgi paigaldamine eelmisel aastal.

Foto: Ilja Smirnov / Põhjarannik