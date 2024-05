VIDEO Suure põlengu tõttu Uikala prügilas mattus Kukruse linnaosa suitsu sisse

Kirdetuul suunas kolmapäeva õhtul suurt suitsupilve edela suunas. Suurematest asulatest on suitsu sisse mattunud Kukruse linnaosa.

Kell 23.47 saadeti Kohtla-Järve Kukruse ja Järve linnaosade piirkonnas elavatel inimestele SMSi teel seoses põlenguga eesti- ja venekeelne ohuteavitussõnum. "On õhusaaste oht. Hoidke aknad kinni, sulgege ventilatsioon, vältige õues liikumist. Lisainfo telefonil 1247."

Kell 21.15 andis päästetööde juht teada, et sündmuse liik on tõstetud kõrgeimale tasemele. Prügimäe põleng ohustab kõrval olevat hoonet, mis on osaliselt süttinud ning tuli võib levida metsa.