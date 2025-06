VIDEO ja PILDIGALERIID Võidutuli rändas Sillamäelt Ida-Virumaa linnadesse ja valdadesse

Kiili sõnul on tähendusrikkad nii sild kui mägi. "Me oleme jõudnud mäele, oleme ületanud raskused, me oleme iseseisvad ja vabad," ütles ta märkides, et samas sillad on need, mis ühendavad. "Meil on täna suurepärane olukord. Me oleme ühendatud nii oma NATO liitlaste, Euroopa Liidu liitlastega kui ka transatlantiliste liitlastega. Meie julgeolek on kindel ja eriti kindel tänu sellele, et me tahame ja oskame olla vabad."