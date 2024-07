Narvas on lõppenud mitu aastat kestnud Kesklinna kooli vana hoone renoveerimine ja uue osa ehitus. Rõõmu peagi ees ootava soolaleivapeo üle varjutab koolimaja akendesse kive loopimas käiv meesterahvas. Politseid on juhtunust teavitatud ja vandaalitseja isik on politseile juba ka teada.