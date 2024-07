VIDEO Tuletorni kontsert tõi Peipsi äärde kokku üle tuhande muusikasõbra

Guido Kangur ütles, et talle annab jõudu ja indu Tuletorni kontserti korraldada see, kui rahvas tuleb kontserdiplatsil ligi ja ütleb, et see on jube äge. "See on tegelikult kõige suurem tänu," ütles ta. "Kui inimesed tulevad juurde ja ütlevad, Guido, aitäh, kihvt kava, see on tore, mis te teete. Siis ma näen, et see inimestele meeldib ja ma saan aru, et me teeme õigest asja.