Ida-Viru kõige uuem küla kinkis endale siiliskulptuuri

"Eesti rahvamütoloogiast on ju teada, et siil on tark loomake. See, et ta on koos poegadega, on sümboolne. Eks meie kogukond ka mõtleb sellele, kuidas külaelu rohkem käima saada. Meie külas on mitu krunti müügis, eeldame, et inimesi tuleb juurde. Mõtlesime, et kui me oma küla sissesõidu korda teeme, siis ehk inimesed vaatavad, et kogukond on selline, kuhu tasuks tulla," rääkis uue küla loomise eestvedaja Kalev Naur.