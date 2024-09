VIDEO ja PILDIGALERII Ida-Virumaa kuldliiga võistlus tõi Jõhvi staadionile kokku ligikaudu 400 koolinoort

Peakorraldaja MTÜ Kuldliiga eestvedaja Mati Lilliallik oli loonud staadionil samasuguse õhkkonna nagu Jõhvi rahvusvahelisel kergejõustikuõhtul. Võistluse staadionikommentaator oli Eesti kogenumaid kergejõustikukohtunikke Peeter Randaru, kes jagas sõbralikult juhiseid, kuidas noored, kellest paljudele oli see elu esimene kergejõustikuvõistlus, staadionil suure rahvahulga seas õigel ajal starti ja parimad ka pjedestaalile jõuaksid. Paljude suurvõistluste helikujundaja Erik Lill lasi üle staadioni energilisi muusikapalu. Esimese teatejooksu stardipaugu andis sprinter Karl Erik Nazarov, kel on Jõhviga eriline seos, sest just siinsel staadionil jooksis ta mullu siiani kehtiva Eesti rekordi 10,18.

Nazarov soovitab noortel kergejõustikuga tegelda, sest see on kõige loomulikum spordiala, kus tulemus on väga selgelt mõõdetav ega ole mingeid stiilipunkte ja subjektiivseid hinnanguid. "Siin on stopper ja mõõdulint. Stopper näitab, kas oled kiire või ei ole. Endast sõltub, kas oled hea või mitte," ütles ta.

Nazarov lisas, et samas tuleb arvestada, et kergejõustikus ei tule tulemused väga kiiresti, aga süsteemaatiliselt treenides ja suuri sihte seades on võimalik saavutada ka häid tulemusi.

Sarja avaetapil võisteldi neljas vanuserühmas 4x100 meetri teatejooksus ning lisaks ka kaugushüppes, kõrgushüppes, odaviskes ning 300 ja 400 meetri jooksus. Väike paus tuli võistluses teha vahepealse tugeva vihmavalingu tõttu.

Mati Lilliallik avaldas lootust, et selline võistluskogemus ja emotsioon, mida ligemale 400 noort neljapäeval said, innustavad neid ka edaspidi kergejõustikuga regulaarselt tegelema.

Ida-Viru kuldliiga järgmine etapp toimub juba järgmisel neljapäeval, 19. septembril Kiviõli staadionil.