Hendrik Agur: "Kohtla-Järve kogukond ja koolid on mõistnud, et eesti keele valdamine on hädavajalik"

Haridus- ja teadusministeeriumi järelevalve annab kinnituse, et eestikeelsele õppele üleminek Kohtla-Järvel ei ole enam pelgalt poliitiline siht, vaid tegelik, järk-järgult elluviidav hariduslik ja kultuuriline muutus. Tulemused näitavad, et koolide ja õpetajate tasandil on võetud vastutusrikas roll keelekeskkonna kujundamisel ning õpetamise keeleline kvaliteet, sealhulgas õpetajate sujuv eesti keele kasutus, on paljudes koolides juba hea. Eriliselt tuleb hinnata õpetajate individuaalset pühendumust. Samas koolis võib olla suur erinevus klasside lõikes sõltuvalt sellest, kas õpetaja oskab eesti keelt kõrgtasemel ja rakendab aktiivselt keelekümbluse või LAK-õppe (lõimitud aine- ja keeleõpe) metoodikat. See viitab sellele, et reformi tegelik tõhusus sõltub inimeste, mitte ainult dokumentide tasandil tehtud valikutest.