Ahtmes tuleb jälle suur õppeaasta lõpupidu

Eelmisel aastal esimest korda toimunud koolilõpetajate peole kogunes sadu osalejaid ning see sai positiivset vastukaja. Algatuse korraldajad ütlesid siis, et pingutavad selleks, et äge tantsuõhtu Ahtme väljakul saaks piirkonna tähtsündmuseks, iseloomustamaks just Kohtla-Järvet.