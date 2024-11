ANVAR SAMOST Eesti energiamajandus on aastateks katki

Eesti Energia omaniku otsustes ja valikutes viimaste aastate vältel toimunu on kirjeldatu reljeefne kehastus.

Aga asi pole ühes, kuigi suures ettevõttes. Samamoodi on erinevad valitsused kujundanud ka Eesti energiapoliitikat.

Vaadates Eesti ajalugu, asukohta kaardil, loodusressursse ja majandusnäitajaid, on Eesti energiapoliitikal olnud ja peaks ka praegu olema kaks pikaajalist põhieesmärki: julgeoleku kindlustamine ja tugev positsioon rahvusvahelises konkurentsis. Need ei ole omavahel vastuolus, vaid täiendavad ja toetavad üksteist.

Eesti on olukorras, kus viimase kümne aasta jooksul tegemata jäetud investeeringute tõttu oleme viimased viis aastat olnud sõltuvad teistest riikidest sisse ostetavast elektrienergiast.

Paraku loeme äsja avaldatud energiamajanduse arengukava uue versiooni projektist, et kuna aastaks 2050 on Eesti võtnud eesmärgiks üle minna "kliimaneutraalsele majandusmudelile", siis sellest tulenevalt on Eesti energiamajanduse arendamise eesmärk aastaks 2035 "kindel ja kliimapoliitika eesmärkidega kooskõlas energiamajandus".