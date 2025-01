Kohtla-Järve aukodaniku tiitli võib pälvida Aleksandr Dusman

"Üheteistkümnest istungil osalenud komisjoniliikmest kümme valisid Aleksandr Dusmani, tuues esile tema teeneid nii ühiskondlikus kui ka kultuuritöös. Dusmani suur roll on selles, et meie linnas on välja kujunenud aktiivne ja sõbralik rahvuskultuuriühenduste pere. Ta on algatanud ja korraldanud rohkelt kultuuri- ja rahvussuhete arengule suunatud projekte, millest enamik on toimunud meie linnas või olnud Kohtla-Järvega seotud. Meie meelest on ta auväärt vanuses auväärt inimene, kes on ilmutanud lojaalsust meie linnale ja riigile ning kõvasti pingutanud selle nimel, et inimestevahelised suhted oleksid alati sõbralikud ja sallivad," rääkis Odinets.