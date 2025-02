JUHTKIRI Õigusriigis tulebki lähtuda seadustest

Seekord kohus rõhutas, et Eesti on õigusriik, kus isikute õigusi, praegusel juhul ettevõtlusvabadust, saab piirata vaid seaduste alusel ning piirangud peavad olema ka proportsionaalsed. Keskkonnaõiguses kehtiv ettevaatuspõhimõte ei ole ülimuslik õigusriigi muude üldtunnustatud põhimõtete ees, tõdes kohus.

See on väga oluline seisukoht, sest me oleme läbi aastate näinud ka olukordi, kus kõrged ametnikud oma suvale tuginedes on takistanud Ida-Virumaa põlevkiviettevõtete tegevust. Vaatamata sellele, et ettevõtted on kõik seadusest tulenevad nõuded täitnud.