Alar Kariselt teenetemärgi saanud Meedy Hiielo on nüüd kohtunud kõigi kuue Eesti presidendiga

Meedy Hiielo pälvis Valgetähe V klassi teenetemärgi ajaloo talletajana. Kui see veebruari alguses teatavaks sai, kahetses Meedy juures elav tütar Ellen Liisväli, et ilmselt ei saa nad teenetemärki vastu võtma sõita − Meedy on väljas käimiseks liiga nõrk, tal on ka probleeme nägemise ja kuulmisega.