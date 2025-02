Kohtla-Järve võimuesindajad määrasid linnaettevõtte juhiks endise kelmi

OSK Grupi nõukogu esimees, volikogus Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni kuuluv Vladimir Tšužas teatas, et Lehtla vallandati, kuna tal oli nõukogust erinev vaade OSK Grupile kuuluva Sompa linnaosa kaugküttetorustiku müümisele firmale Gren Wiru. Samuti ootas nõukogu temalt kiiremaid muudutusi ettevõttes varem esinenud puuduste kõrvaldamisel.

Jevgeni Saltõkov oli alates eelmise aasta novembrist OSK Grupis ametis haldusjuhina. Martin Lehtla tunnistas tookord Põhjarannikule, et allkirjastas töölepingu Saltõkovi töölevõtmiseks, kuna sai selleks juhise ettevõtte nõukogult, kuhu kuuluvad linnavolikogu liikmed Vladimir Tšužas, Sergei Butšinski ja Valeri Korb.

"See on puhas poliitika," ütles lühidalt enda tagandamise kohta Lehtla märkides, et tundis poliitilist mõju juba esimesel töökuul, kui nõukogu soovis temalt Saltõkovi töölevõtmist.