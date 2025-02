VIDEO ja PILDIGALERII Sajad jõhvilased osalesid Eesti sünnipäeva hommikul sinimustvalge lipu heiskamise tseremoonial

Jõhvi abivallavanem Ilmar Aun sõnas, et tal on ütlemata suur rõõm näha varahommikul niipalju inimesi. "See loob pidulikuks päevaks toreda alguse," ütles ta.

Aun meenutas, et ta oli 14aastane, kui osales 1989. aastal esimest korda sinimustvalge lipu heiskamise tseremoonial Jõhvi lähedal Tammikus. "See oli väga eriline päev, sest Eesti ei olnud siis veel vaba. Mäletan, et rahvast oli minu ümber hästi palju ja valitses täielik ühtsuse tunne. Paljud vanemad inimesed nutsid ja nad ei häbenenud seda," sõnas ta.

"See sündmus jättis mulle kustumatu emotsiooni ja kujundas minu saatust," ütles Aun märkides, et me peame ka praegusel keerulisel ajal hoidma kokku ja suutma ületada igapäevased vaidlused ja erimeelsused. "Meil ei ole aega, et ühtseks saamist edasi lükata."

Tseremoonial esinesid rahvatantsurühm Gevi, Jõhvi põhikooli, Kesklinna kooli ja Jõhvi gümnaasiumi lauljad ja tantsijad. Kohaletulnud inimestele pakuti kringlit ja teed.

Muusikaväljakult liikusid jõhvilased rongkäigus edasi kesklinna, kus asetati pärjad kindral Aleksander Tõnissoni ausamba ja Vabadussõjasamba juurde.