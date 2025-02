Eesti Vabariiki tervitati ka Toilas Oru pargis

"Täna on eriline päev, mis tuletab meelde, et vabadus on meie suurim väärtus. Midagi, mida me peame hoidma ja väärtustama iga päev. Meil, noortel, on õnn ja võimalus panustada oma ideede ja tegudega oma kodukoha ja kogu Eesti arengusse. Sest vabas Eestis saame unistada ja oma unistusi täide viia," lisas Anni Triin Salvan.

Toila vallavalitsuse liige Bruno Uustal tuletas meelde, et Eesti ühendab kõiki, olgu argipäevade erimeelsused kui tahes sügavad. "Oleme kõik koos. Ja laenates (ühiskonnategelaselt) Toomas Kiholt ütluse: "Meist kõigist sõltub, kas Eesti jääb Eestiks"."

Kaitseliidust tervitas kohaletulnud rahvast Jaak Saar. Foto: FOTO: Erik Kalda/Põhjarannik

Kaitseliidu Alutaguse maleva pealiku abi Jaak Saar tõdes oma kõnes, et vahel tuleb meile kõigile peale inimlik laiskus, aga vähemalt aeg-ajalt, nagu näiteks Eesti sünnipäeval, mõtleme, et tahame olla paremad kui me oleme.

"Lippu heisates on meil lausa kohustus mõelda selle peale, et ukrainlased peavad kurjaga võitlust meie eest. Me oleme nii väikesed, et peame iga päev mõtlema selle peale, kuidas ellu jääda. Aga täna on pidu ja võtame üksteisel õlgadest kinni. Me peame tegema head ka oma naabrile, mitte viskama lund üle aia. Või nagu klassikutel - loopima üle aia surnud koera. Peame täna kõik koos Eesti pidu ja homme teeme hästi oma tööd. Mõtleme Ukrainale ja ärme lase sellel sõjal muutuda rutiiniks."

Peokõne pidas ka Pühajõe Maarja koguduse õpetaja Ulvar Kullerkupp. Foto: FOTO: Erik Kalda/Põhjarannik

Pühajõe Maarja koguduse õpetaja Ulvar Kullerkupp soovis, et rahvas hoiaks kokku ja läheks koos edasi. "Meie rahvas ei ole suur, aga me oleme tugevad, kui me ei lase end lõhestada, hoidume kibestumisest ja vihast, kui me seisame aususe ja õigluse eest. Eesti vabadus on ühine vasutus ja ühine võlg, mida peame kandma rõõmuga."

Lipiheiskamisel lõid meeleolu popkoor Voka Vokaal, Toila gümnaasiumi rahvatantsijad ja Meisterjaan. Rõõmus peomeeleolu jätkus traditsiooniliselt Toila gümnaasiumi sööklas peosaia, sooja joogi ja ühislauluga.