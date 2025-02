Ida-Virumaa rahvuskultuuriühenduste ümarlauda asus juhtima Maire Petrova

"Usun, et Maire Petrova, kes on üle kahekümne aasta juhtinud ümarlaua üht aktiivsemat organisatsiooni, Ida-Viru ingerisoomlaste seltsi, suudab ka meie traditsioone jätkata. Tal on suur kogemus ja ta on algatanud palju edukaid projekte," rääkis Dusman.