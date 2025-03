KOHTLA-JÄRVE SUUR KORRUPTSIOONILUGU Kahtlustuse on saanud 20 inimest

osaleda. Nüüdseks on EKONV Grupp äriregistrist kustutatud ning Kohtla-Järve tänavaid hooldab praegu OÜ N&V, mis on 2021. aastal asutatud Ekomajanduse OÜ järglane. Ka sellel ettevõttel on praegu enam kui 220 000 euro suurune maksuvõlg. 6. oktoober 2022. Sel päeval vabanesid Viru vanglast kaks päeva varem ajutiselt kinni peetud mitmed uurimise alla sattunud linnajuhid. Fotol on äsja trellide tagant pääsenud toonane volikogu esimees, Nikolai Ossipenko kasupoeg Tiit Lillemets.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik