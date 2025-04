Linnapea tegi eelmisel nädalal politseile avalduse, kui oli saanud e-posti teel tapmisähvarduse. Ähvardus tuli tema sõnul samal päeval, mil meedias avaldati info selle kohta, et kaitseväe peastaap plaanib Narva linna rajada sõjaväebaasi.

Raik lisas, et päeval, kui tuli uudis sõjaväebaasi rajamisest näidati tema suunas Narva tänavatel ka käega solvavaid žeste. "Eks lihtne on pressiteate kaudu teavitada sõjaväebaasi rajamisest linna, kuid reaktsioonid langevad siin meile," tõdes ta. Raik ütles, et tallegi tuli üllatusena uudis kaitseväe baasi rajamisest linna ning ta luges sellest meediast.