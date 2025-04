Uus võrkpallurikuju meelitab sillamäelasi muuseumiparki

Sillamäe muuseumi juhataja Jelena Antuševa sõnul on 1950. aastate pargiskulptuuri koopia linlastele meelt mööda ning negatiivset vastukaja selle kohta pole tulnud. "Tagasiside on üksnes positiivne. Muuseumitöötajaile on oluline järgida ajaloolist joont − just nii nägid pargirajatised välja 1950. aastatel. Ning külastajadki ütlevad, et õigetele proportsioonidele vastav uus skulptuur näeb postamendil parem välja," rääkis Antuševa.