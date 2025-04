Kaitseliit harjutab Virumaal toimuval õppusel inimeste evakueerimist

Nii staabi- kui ka väliõppuse stsenaariumi järgi toimub elanike evakuatsioon Narvast ja Sillamäelt. Selleks harjutavad kolmapäeval, 30. aprillil kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna evakuatsiooni sihtüksused koostöös Ida päästekeskusega protseduurilisi tegevusi transpordipunktide avamisel Narvas ja Sillamäel ning kogunemispunktide avamist Jõhvis ja Rakveres, teatas kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna teavitusspetsialist Indrek Jurtšenko.

"Kaitseliidu Kirde maakaitseringkond kutsus õppuse "Miljon miksi" ellu aastaid tagasi selleks, et harjutada vastavalt Eesti kaitseplaanile laiapindsest riigikaitsest tulenevaid ülesandeid. See õppus annab meile ja kõikidele koostööpartneritele hea võimaluse planeeritud tegevusi päriselt maastikul läbi harjutada," ütles ringkonna pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.

"Evakuatsiooniõppus "Miljon miksi" on meile vajalik selleks, et evakuatsiooni sihtüksused saaksid läbi harjutada tegevusi, et olla head koostööpartnerid päästeametile ning tuvastada järjekordseid õpikohti," ütles evakuatsiooniõppuse kaitseliidu-poolne peaplaneerija, maiskodukaitse Viru ringkonna instruktor Aili Ehamaa. "Tänavu keskendume enne harjutust evakuatsiooni sihtüksuste väljaõppele ning harjutame esimest korda koos Ida päästekeskusega ulatusliku evakuatsiooni läbiviimisel transpordi- ja kogunemispunktide töö korraldamist."

Õppusele "Miljon miksi 2025" on kaasatud koostööpartneritena päästeameti Ida päästekeskus, kohalikud omavalitsused (Narva, Sillamäe, Jõhvi, Rakvere) ja 1. jalaväebrigaadi ajateenijad. Kokku osaleb õppusel ligi 400 inimest.

"Oleme varem harjutanud kaitseliidu evakuatsiooni sihtüksustega koostööd evakuatsioonikohtade avamisel. Sel korral on fookuses transpordi- ja kogunemispunktide töö korraldus ning omavaheline infovahetus. Evakueeritavateks on tsiviilriietes ajateenijad, keda viiakse õppuse ohualast ära bussidega," selgitas Ida päästekeskuse kriisibüroo juhataja Indrek Pung. Ta kinnitas, et evakuatsiooniõppuse tegevused ei sega linnades elanike igapäevatoimetusi.

Õppus "Miljon miksi" toimub aastast 2023.

Ulatuslik evakuatsioon on hädaolukorra või selle ohu korral elanikkonna ajutine ümberpaigutamine ohutusse asukohta, et päästa elusid. Ulatuslikuks evakuatsiooniks valmistumine ning selle läbiviimise korraldamine on päästeameti ülesanne alates 1. jaanuarist 2022. Evakuatsiooni elluviimisse kaasab päästeamet erinevaid asutusi ja lähtub eelnevalt koostatud plaanidest.