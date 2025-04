Kohtla-Järve naistelt peteti lähedase päästmise ettekäändel välja suured summad

Politseisse pöördus Kohtla-Järvel elav 73aastane naine, kellele helistas tundmatu inimene ja tekitas vale arusaama, et naise abikaasa on sattunud liiklusõnnetusse. Pettur rääkis telefonikõnes, et õnnetuses sai viga tüdruk ja ta on raskes seisundis haiglas ning kriminaalmenetluse vältimiseks on vaja raha. Naise kodusele aadressile tuli kuller, kellele naine andis sularahas 4500 eurot.