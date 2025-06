Ida-Virumaa suurim rahvaspordisündmus toimub sel aastal kahel päeval

Tema sõnul on spordiürituste korraldamise klubi näinud kõvasti vaeva, et 15 aastat kestnud suure jooksu korraldamise traditsioon Narvas püsiks. "See on toonud Narva palju külastajaid, aga pannud ka idavirulasi rohkem sportima. Ja loodame, et suudame igal aastal uusi inimesi kaasa tõmmata," lausus ta, märkides, et nii suure spordisündmuse korraldamisel on suuresti abiks ka õiglase ülemineku fondi toetus.