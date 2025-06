"Tegemist ei ole realistliku võimalusega ebaõiglaselt ära võetud hääleõiguse taastamiseks, vaid mõnede poliitikute valimiseelse kampaaniaga, mis rajaneb inimeste tunnetega manipuleerimisel ning surnult sündinud lootuse andmisel," ütles ta, märkides, et riigikohtusse pöördumine on žest ja sümbol, aga mitte lahendus. "See on nagu kirja panek pudelisse ja selle viskamine tormisesse merre."

Opositsioonilise fraktsiooni Restart Kohtla-Järve liige Hendrik Agur ütles, et juriidiliste vastuolude kõrval on selle pöördumise probleem eelkõige väärtusruumis. "Need inimesed, kes ei ole Eesti kodanikud ega ole võtnud ette samme kodakondsuse saamiseks, ei ole tunnistanud seda riiki. Leian, et neil ei olegi siis õigust kaasa rääkida selles riigis, kus nad elavad, aga mida nad ideeliselt ei tunnista," ütles ta, lisades, et volikogu liikmetel tuleks selliste pöördumiste tegemise asemel kutsuda linnaelanikke üles tegema samme selleks, et saada Eesti kodanikuks.