Narva jõkke tuurade asustamine pärjati aasta keskkonnateoks

Võiduprojekt on otseselt seotud ka Ida-Virumaaga: atlandi tuura taasasustamisega Narva jõkke alustas loodushoiu keskus juba 2013. aastal, kui jõkke lasti 400 noort tuura. Mullu kevadel lisandus 30 000 vastkoorunud tuuramaimu ning novembri lõpus veel 200, kes vahepeal Haaslava kalamajandis suuremaks olid kasvanud.

"Aasta keskkonnateo ja ettevõtte konkursile on ka eelnevatel aastatel esitatud palju tublisid kandidaate, aga seekord oli neid kohe eriti palju. See annab selgesti märku sellest, et meid ümbritseva keskkonna hoidmine ja väärtustamine muutub meie kõigi igapäevaelus järjest olulisemaks," rõõmustas Siim Kiisler inimeste keskkonnateadlikkuse üle.