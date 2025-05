Fortaco avas Narvas pidulikult oma teise tehase

Soome päritolu ettevõte Fortaco Group on rahvusvaheline ettevõte, mis tegeleb raskemasinaehituse ning energia- ja meretoodete (nt kajutid, teraskonstruktsioonid ja sõidukikoostud) projekteerimise ja tootmisega. Ettevõttel on seitsmes Euroopa riigis tosinkond tehast. Fortaco peamised kliendid on sellised suurettevõtted nagu Palfinger, Hiab, Komatsu, John Deere jt. Nende jaoks toodetakse Fortaco Narva tehastes rasketööstuses kasutatavaid kõrgtugevast terasest keevitatud ja töödeldud konstruktsioone ning komponente.