VIDEO Sulailm pani Ida-Virumaal Ratva nõiakaevud tööle

"Sulailmad on veetaset kergitanud, veel mõni aeg tagasi oli vesi seal viie-kuue meetri sügavusel," pole praegune aastaaeg Eesti Energia maavarade valdkonna keskkonnajuhi Kalmer Sokmani sõnul selle nähtuse tekkimiseks teps mitte liiga varajane.

"Augustis saime valmis; kevadine suurvesi jäi eelmisel aastal õnneks vahele," ütles Sokman. "Uued puuraugud on tehtud nii madalale kraavi põhja, et kogu ülearune vesi tuleb nende kaudu välja ja mujal pole üleujutust vaja karta."

Samasugust lahendust liigvee ümberjuhtimiseks ülevoolupuuraukudega kasutati ka Ahtme kaevanduse sulgemisel. Neist puuraukudest on kujunenud turistide huviobjekt − Sanniku toruallikad. Kas need on tänavu juba tööle hakanud, ei osanud Sokman öelda, lubades tuleval nädalal minna oma silmaga kaema.