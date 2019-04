Avo Viiol: ma pole võimeline seda võlga tasuma

"Ma ei ole võimeline sellist summat maksma," rääkis Viiol kohtus. Tema sõnul on tal olnud raske periood, kus ta on pidanud oma lähedasi hooldama ning ei saanud seega kodust välja. Samuti süüdistas ta ajakirjandust endavastastes rünnakutes.

Eipre ütles, et Viioli ainsaks väärtust omava varaks on Kultuurkapitalile teadaolevalt osalused äriühingutes OÜ Viru Äriteenindus ja Julius Consult OÜ. Viiol on neis mõlemas juhatuse liige, kuid võlausaldajal ega täituril äriühingute turuväärtusele võimalik hinnangut anda, sest viimased majandusaasta aruanded pärinevad 2016 aasta kohta. "Täitemenetluse jooksul pole täituril õnnestunud võlgnikule kuuluvaid osasid tänaseni realiseerida," sõnas Eipre.

Eipre sõnul on võlgnik kõiki asjaolusid arvestades maksejõuetu ning tema maksejõuetus ei ole ajutise iseloomuga. Ta lisas et pankrotimenetlus on ainus võimalus veel raha tagasi võita. Ta ei arvanud ka, et pankrotimenetlus võiks raugeda, sest sellisel juhul peaks võlausaldajal puuduma huvi protsessiga edasi minna ning pankrotihalduri tasusid maksta. "Kultuurkapital on valmis seda kulu kandma," sõnas ta.