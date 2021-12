Suurem osa nendest on mulla all. Neid on väga vähe alles [näitab kodus seinal rippuvale maalile, kus kümmekond endist Eesti Põlevkivi juhti laua ümber istuvad]. Ma arvan, et minu nimel on kolm Eesti rekordit. Üks on see, et ma olen kõigi aegade Eesti kõige vanem mäeinsener. Teiseks, üle Eesti elab väga palju Viilupeid, aga ma olen kõige vanem elus olev mees-Viilup. Kolmandaks, sellist inimest, kes oleks 50 aastat juhtinud põlevkivitööstust, pole kunagi varem olnud ja ei saagi kunagi olema.