Kohtla-Järvel tähistatakse suurejooneliselt Iisraeli päeva

Ida-Virumaa juudi kogukonna ning Eesti kultuuriministeeriumi juures tegutseva Ida-Virumaa rahvuskultuuriühenduste ümarlaua esimees Aleksandr Dusman ütles, et festivali korraldamise idee polnud juhuslik: teatepulk võeti üle tatari kultuuri ühingult, kes mullu maikuus Kohtla-Järvel tatarlaste kevadpeo sabantui korraldas ning linlastele tatarlaste traditsioone tutvustas. Pidu oli menukas ning toona oli juttu ka sellest, et kindlasti leiduks igal ühingul − ümarlaud liidab ligi 30 ühingut ja seltsi − mõni hea põhjus, et mõnes kaunis kohas oma kaasmaalased kokku koguda, neid oma kunstiga rõõmustada ja oma traditsioone jagada.

Ta lisas, et paljude põnevate ideede elluviimisel on neile abiks olnud Kohtla-Järve kultuurikeskus ja linnavalitsus, Iisraeli saatkond Eestis ja Soomes ning Eesti juudi kogukond ning tänu sellele ootavad kõiki peole tulijaid eredad muljed ja palju uut infot.

Näha riiki sootuks teise pilguga

Festivali korraldajad on seadnud endale ambitsioonika eesmärgi: kummutada Iisraeli kohta levivad müüdid ning anda visuaalne ettekujutus tänapäeva Iisraeli riigist ning sealse rahva kultuurist ja traditsioonidest. "Paljud usuvad siiamaani, et Iisraelis on ohtlik elada ning inimesed kõnnivad seal tänavail ringi, relvad kaasas... Väga tahaks näidata, et sellel kaunil, kiirelt areneval ja sõbralikul riigil, mis elab oma põnevat elu, on mitmekesine kultuur ning rikkalikud traditsioonid."