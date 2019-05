Kevadtorm heidutas põdravasikad Kohtla-Nõmmel aeda pakku

Esimesena märkas Kohtla-Nõmmel ühe aia taga lebavat põdravasikat juhuslik möödamineja. Telefonikõnede tulemusena jõudis jutt kohaliku jahtkonna esimehe Toomas Kriisani, kes esmalt lähemal elavad jahimehed vaatama saatis ja kui jutt kinnitust leidis, ise kohale sõitis. Selleks ajaks oli aia taga olnud vasikas end püsti ajanud ja aeda sisse läinud, talle järgnenud inimesed leidsid sealt veel teisegi põdravasika.

“Kaitsevägi oma Kevadtormiga on siinsamas Kohtla-Nõmmel ju, arvata on, et nemad põdralehma koos vasikatega metsast majade poole liikuma hirmutasid. Ilmselt jooksis lehm hiljem metsa tagasi, aga vasikad ei jõudnud tema tempos kaasa minna,” arutles Kriisa, kuidas kolme-neljapäevased põdravasikad – nabanöörijupidki veel küljes – tõenäoliselt inimeste juurde sattusid.

Toomas Kriisa helistas hakatuseks keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313, kust ta suunati edasi keskkonnaametiga suhtlema.

“Esimese asjana öeldi sealt, et kui vasikate jaoks kohta ei leita, tuleb nad magama panna. Kui küsisin, kas võime ise neile kohta otsida, selgus, et seda me ei tohi,” oli Kriisa nördinud. “Metsa oleksime tohtinud viia, aga sellega oleksime nad kindlalt surmale määranud – selge, et kuni kaitseväe masinad sõidavad ja müristavad, põdralehm vasikate juurde ei tule.”

Õnneks asi nii hulluks ei läinud; peatselt anti keskkonnaametist teada, et Elistvere loomapargis ollakse valmis põdravasikad vastu võtma ja Rakverest tuleb neile auto järele.

“Kui auto kohale jõudis, küsisin veel igaks juhuks üle, kuhu need vasikad viiakse. Kui kinnitati, et Elistverre, oli süda rahul. Aitasime vasikatel jalad kinni siduda, et nad autos rabeleda ja end vigastada ei saaks ning tõstsime nad mitmekesi auto peale,” rääkis Kriisa.

Vasikatel järel käinud keskkonnaameti spetsialist Avo Matsiselts ütles pisut hiljem, et tegelikult viidi vasikad hoopis Konjusse, Päite loomaparki.

“Elistveres oldi küll valmis neid vastu võtma, aga paraku polnud neil õhtul kusagilt kitsepiima võtta, millega vasikaid toita. Päitelt lähevad nad lähiajal Elistverre edasi, aga seda korraldavad need loomapargid juba omavahel.”

Matsiselts meenutas, et eelmisel kevadel kutsuti ta põdravasika pärast Kohtla-Järve parki.

“Selle vasika viisime sinnasamasse lähedale võsatukka ja jäime ootama, kas ema tuleb teda toitma. Seitse tundi passisime, kella 12 paiku öösel ema lõpuks tuli. Enamasti ikka tuleb. Kohtla-Nõmme vasikate puhul oli see välistatud, need paugutamised hirmutasid ema ära, polnud lootustki, et ta tagasi tuleb.”

Silva Torm, kelle aias vasikad olid, ütles, et sai neist teada õhtul töölt koju jõudes ning selleks ajaks oli nende äraviimine juba korraldatud ja auto kohe kohale jõudmas.