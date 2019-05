Autokeskus sai nurgakivi ja peaaegu sarikapärja

Kahekorruselise ärihoone ehitus läheb maksma pisut üle 1,6 miljoni euro. Vianor kasutab ise sellest majast, kus kasulikku pinda on 1700 ruutmeetrit, poolt ning ülejäänud pinnad renditakse välja. "Keskust kavandades ei planeerinud me ainult rehviladu ja autoremonditöökoda, vaid tahame vabadele pindadele meelitada rentnikke, kes autokeskusele lisaväärtust annavad," rääkis Vianori kaubamärgi all tegutseva OÜ Tireman juhatuse liige Raivo Mererand. Sügisel valmivas hoones on Vianoril neli sõiduautode remondiboksi ja üks veoautode boks ning sillastend. "Kindel kaup on täna koos, et hoonesse tuleb ka tehnoülevaatuspunkt, nii et autoomanik saab ühes kohas korraga kaks asja korda aetud," lisas Mererand. Kuid mõnede pindade rentimise üle on läbirääkimised veel pooleli.