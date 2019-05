Ida-Viru rühmadest pääsevad tantsupeole vähem kui pooled

Laulu- ja tantsupeo Ida-Virumaa kuraator Erika Kõllo ütles, et teises maakondlikus eelproovis osales 39 rühma; osa peole registreerunutest loobus pärast esimest eelproovi.

Palju pettunuid

Kõllo hoidis pöialt kõikidele maakonna tantsurühmadele ja julges eelproovides nähtu põhjal loota, et neid pääseb Kalevi staadionile hulga rohkem. Üllatusena tuli, et nii Kohtla-Järvelt kui ka Narvast lunastas peopääsme vaid üks rühm. Sillamäe jääb üldse esindamata. "Uskumatu, et nii hästi tantsiv rühm nagu Suveniir Sillamäel ei saa peole."