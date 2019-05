Anne Nurgamaa sai looduskaitsemärgi

Eerik Kumari preemia pälvis teadlane Marju Kõivupuu, kes on teadlasena järjekindlalt tutvustanud rahvapärimuse ja looduse seoseid. Tänu tema uurimustele on Eestis laialdaselt tuntud ristipuude traditsioon ning tema pideva selgitustöö tulemusena on neid hakatud rohkem märkama ja hoidma. Teaduspõhise ja tasakaaluka lähenemisega on ta väga hinnatud ekspert ka looduslike pühapaikade valdkonnas.

Kultuurist ja meie pärimusest rääkides on ta suunanud inimesed rohkem märkama ja aru saama loodusest ning seostest sellega, kuidas meie igapäevane tegevus on mõjutatud loodusest ning kuidas loodus seda omakorda on mõjutanud.

Looduskaitsemärkidega tõstetakse esile teeneid looduse uurimisel, loodusteadmiste levitamisel, looduskaitse edendamisel, arendamisel ja tutvustamisel nii üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil. Hõbedast looduskaitsemärk kujutab tammelehe kontuuri.

Ühe kuuest looduskaitsemärgist pälvis Alutaguse looduse ja kultuuriloo uurija ja kaitsja, üks Iisaku muuseumi eestvedajaid Anne Nurgamaa, kellel on väljapaistev roll Alutaguse rahvuspargi loomisel ja arendamisel.

"See oli minule suur üllatus," ütles Anne Nurgamaa. "Nii kõrge autasu... see on tegelikult ju kogu meie looduskaitse seltsi osakonnale, mitte ainult mulle. Väga hea tunne on − et meie piirkonda nähakse ka positiivse külje pealt. Muidugi selline tunnustus innustab − nüüd ei saa ma neid tegemisi kohe mitte pooleli jätta," naeris ta.