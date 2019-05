"Kevadtormi" jälgede silumine kestab veel nädalaid

Suurõppus "Kevadtorm" tõi Ida-Virumaale nädalaks ajaks üle 5000 osaleja, kes kasutasid sõjapidamiseks kõikvõimalikke masinaid alates tavalistest sõiduautodest ja lõpetades üle 60 tonni kaaluvate tankidega. Õppuse käigus nii masinatega kui muul moel tekitatud kahjudest on lõviosa tänu uuele mobiilirakendusele juba kaardistatud ning selle parandamisega hakkab toimetama kaitseväe lepingupartner.

Jälgi maha ei jää

"Põhimõtteliselt silume ära kõik jäljed. Ka need, mis on sügaval metsas," lubas 1. jalaväebrigaadi teavitusspetsialist Marina Loštšina. Kui kaua selleks aega kulub, on keeruline öelda: see sõltub koostööpartneri tööde mahust, aga ka näiteks ilmast, sest märjale maastikule võib silumistööga uuesti kahju teha.

Tööd, mis on tänu uuele mobiilirakendusele fikseeritud enam-vähem kohe pärast üksuste liikumist või lahingu toimumist, seatakse prioriteetsuse järjekorda. Nimekirjas kõige kõrgemal kohal on üldkasutatavad alad, sealhulgas teed, mille pealt hakati padrunikesti koristama juba lahingu käigus.

Ehkki imitatsioonivahendid ja nende kestad ei ole iseenesest ohtlikud, on neil teravaid servi, mis võivad lõhkuda autode rehve. "Meil sellel aastal selliseid juhuseid pole olnud, kuid varem on see olnud probleemiks, mistõttu tsiviil-militaarkoostöögrupp CIMIC alustabki kestade korjamist kohe," ütles teavitusspetsialist. Autoga lahingukohast üle sõites tasub aga alati ettevaatlik olla.

Ehkki Ida-Virumaa teedel sõitis selle nädala jooksul väga rasket tehnikat üle 60 tonni kaaluvate tankideni välja, siis ohtu, et ülirasked masinad teele kahju teevad, siiski pole: tanki roomikud tagavad selle, et raskus jaguneks ühtlaselt. Kõik liikumised on maanteeametiga ka kooskõlastatud. "Üksikutes kohtades sai tee kahjustada, aga seda mitte põhimaanteel − need kahjud kõrvaldame samuti," lubas Loštšina.

Kõige tavalisemad kahjud on aga masinatega sisse sõidetud rööpad maastikul. Lihtsamad nendest, mida pioneeripataljon suudab ja jõuab siluda, saavad korda kiiresti. Juhul kui kahju on teistsugune ja seda pole võimalik likvideerida, tuleb kahju saajaga saavutada muu kompromiss. Selliseid juhuseid siiski väga palju pole, nagu ka seda, et keegi püüaks oma muul moel sündinud kahjusid õppuse kaela ajada: kõik alad, kus tegevused on käinud ja üksused liikunud, on kaardistatud, mis teeb sellised pettused keeruliseks.

Võimalikest kahjudest võib teada anda aga ka veel pärast õppust, et kahju ei kannataks need inimesed, kes iga päev kohapeal ei ela ning kõiki oma valdusi kohe kontrollida ei jõua.

Häid asju teevad ka

Vastutasuks õppusega kaasnevate ebamugavuste eest püüab kaitsevägi kogukonnale ka midagi tagasi anda. "Kui käime õppuste alasid omavalitsustes kooskõlastamas, küsime tavaliselt kohe, kas me saaksime millegagi kasulikud olla, ning kui selline koostöökoht leitakse, oleme rõõmuga valmis aitama," ütles Loštšina.