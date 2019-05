"Kevadtorm" sai jätku lahinglaskmistega

Kui möödunud nädalal said "Kevadtormil" osalejad näidata oma riigikaitsealaseid oskusi Ida-Virumaal peetud aktiivsetes lahingutes, kus kasutati vaid imitatsioonivahendeid, siis laupäevast alanud 1. ja 2. jalaväebrigaadide lahinglaskmised nõuavad sõduritelt nii täpsust sihtmärkide tabamisel kui ka erisuguste manöövrite sooritamist pataljoni koosseisus.

Laupäeval lahinglaskmisi külastanud "Kevadtormi" üldjuht kindralmajor Indrek Sirel kiitis nii osalejate kui ka lahinglaskmiste korraldajate sooritust hindele väga hea. "Lahinglaskmiste ettevalmistamine oli omaette väljakutse. Üksused tegutsesid väga hästi ning eriti hea meel on mul selle üle, et mõlemad brigaadi jalaväepataljonid ja neid toetavad lahingutoetusüksused tegutsevad ühtselt," ütles kindralmajor Sirel, lisades, et ka laskmistel osalenud reservväelased tegutsesid väga professionaalselt.