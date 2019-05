Raudtee remont jätab Püssi ühest rongireisist ilma

Eelmisel aastal alanud remonditööd Tapa - Narva teel said käesoleval kevadel taas hoo sisse. Tööd alustati aprillis Tapa - Kadrina lõigul, mille lõpetamine on planeeritud juuni algusesse, samuti on juba lõpetatud remont Sonda jaama peateel. Paralleelselt algavad maikuu lõpus tööd Püssi - Kohtla lõigul.

Raudtee kapitaalremonditöö, mille kogumaksumus on üle 19 miljoni euro, peaks sellel aastal jõudma Jõhvini.

"Raudtee kapitaalremonditööde tegemine on esimene osa suuremast eesmärgist, milleks on järkjärguline kiiruste tõstmine kuni 135 kilomeetrini tunnis," ütles Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin. "Lisaks raudteetöödele tuleb kiiruste tõstmiseks rekonstrueerida ka ülesõidukohad. See hõlmab endast foorisüsteemi rekonstrueerimist tänapäevastele nõuetele vastavaks ja tõkkepuude paigaldamist," sõnas Vjatkin. Hankemenetlus ülesõidukohtade remondiks töövõtja leidmiseks on praegu käimas ning tulemused selguvad üsna pea.

Ohutu ja töökindla rongiliikluse tagamiseks ning raudtee korrashoiutööde vajaduse vähendamiseks vahetatakse raudtee rekonstrueerimisel uue vastu välja kogu raudtee pealisehitis: ballastikillustik, rööpad ja liiprid. Autoga raudteeületuse mugavust silmas pidades vahetatakse remondilõikude piirkonnas olevate ülesõidukohtade katted.

Ehitustöid tehakse õhtust hommikuni, mis tähendab, et aja võitmiseks tõstetakse kõige varasem väljumine Tallinnast tund aega varasemaks ehk alates 22. maist väljub viimane rong kell 17.15. Narva-Tallinna rongil jääb aga ära peatus Püssis, sest seal on kahe viimase rongi ristumiskoht, aga perrooni äärde mahub ainult üks rong. Nii tuhisebki Narva poolt tulev rong Püssist lihtsalt mööda.