Narva-Jõesuu sadam avatakse purjeregatiga

Aprillis ja mai alguses tehti Narva-Jõesuu sadamas viimased ehitus- ja montaažitööd ning praeguseks on kõik juba valmis. Euroopa regionaalarengu fondi raha eest heakorrastati sadama territoorium ning ehitati ujuvkai ja slipp. Territooriumile rajati välisvalgustus, ehitati parkla, jahtide hoiuala, paigaldati istepingid, lipumastid, urnid ja rattahoidik. Sadamas on loodud tingimused joogivee, elektrienergia ja kütusega varustamiseks, võetakse vastu sorditud olmeprügi, fekaalvett, pilsivett ja õlijäätmeid. Kesk-Läänemere programm toetas vee-, elektri- ja reovee käitlemise süsteemide rajamist, linnakai rekonstrueerimist, sadamahoone ja tankla ehitust, ilmajaama paigaldamist ning sadama kodulehe loomist. Sadamahoones on olemas tööruumid, saun, dušš, tualett, laoruum.

FOTO: Alar Tasa