Jõhvit võitnud Spitzi advokaat: loodetavasti võtab Jõhvi vallavalitsus õppust

Kes vastutab toimunu eest?

FOTO: Peeter Lilleväli

"Volikogu liikmetena me kõik vastutame selle eest, mis toimub vallas," ütles Jõhvi võimuliidu võtmefiguure, volikogu aseesimees Jelena Bezvoditskaja vastuseks Põhjaranniku küsimusele, kes vastutab selle olukorra eest, et Jõhvi keskraamatukogu endisele juhile Ingrid Spitzile tuleb ebaseadusliku vallandamise eest valla eelarvest töövaidluskomisjoni otsuse põhjal maksta terve aasta palk, mis tähendab koos maksudega ligikaudu 30 000 euro suurust kulu.

Täpsustavale küsimusele, mil moel see vastutus avaldub ja kas volikogu liikmed maksavad tekkinud kulutuse solidaarselt kinni, vastas Bezvoditskaja: "Kui volikogu niimoodi otsustab, siis maksame." Ent lisas samas, et tema ise sellist ettepanekut ei tee.

Bezvoditskaja sõnas, et endine vallavanem Martin Repinski kui Ingrid Spitzi tööandja leppis temaga omavahel kokku, et nemad seda situatsiooni ei kommenteeri. "Raske öelda, mis seal toimus. Aga tulemus on selline, nagu on," tõdes ta.